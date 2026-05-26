EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat den baltischen Staaten nach den jüngsten Drohnenvorfällen den Rücken gestärkt und russische Drohungen zurückgewiesen. «Europa steht in voller Solidarität und Einigkeit an der Seite Estlands, Lettlands und Litauens», sagte sie einem Treffen mit den Präsidenten der drei EU- und Nato-Länder in Vilnius. «Wenn die baltischen Staaten auf die Probe gestellt werden, wird ganz Europa auf die Probe gestellt.»