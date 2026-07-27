Vier mit Sprengstoff beladene Drohnen hätten vor Mittag das PAK-Hauptquartier im Gebiet Daraschakran rund 20 Kilometer westlich von Erbil getroffen, teilte die Partei mit. Mehrere Gebäude auf dem Gelände seien beschädigt worden. Wer für den Angriff verantwortlich war, war zunächst nicht klar.
Die PAK ist eine iranisch-kurdische Oppositionsgruppe mit Sitz in der Autonomen Region Kurdistan im Irak. Sie lehnt die iranische Regierung ab und unterhält seit Jahren Stützpunkte nahe Erbil. Iran wirft iranisch-kurdischen bewaffneten Gruppen im Nordirak immer wieder grenzüberschreitende Angriffe vor und hat in der Vergangenheit Raketen- und Drohnenangriffe gegen deren Stellungen ausgeführt.
Irans Revolutionsgarden (IRGC) stufen viele dieser Gruppen im Irak als «Terrorgruppen» ein. Auch die kurdische Minderheit im Iran wird Menschenrechtlern zufolge systematisch unterdrückt und verfolgt./arj/DP/men
(AWP)