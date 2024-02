In der Ukraine und in Russland wurde am Samstag an den zweiten Jahrestag des Kriegsbeginns erinnert. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte am 24. Februar 2022 den grossflächigen Angriff auf das Nachbarland befohlen und damit Tod und Zerstörung über die Ukraine gebracht. Die Ukraine wehrt sich mit westlicher militärischer Hilfe gegen die russische Invasion. Ein Ende des Krieges ist nicht in Sicht.