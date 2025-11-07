Am Donnerstagabend wurde auch der Flugbetrieb am Brüsseler Flughafen wegen einer Drohnensichtung etwa eine halbe Stunde lang eingestellt. Schon am Dienstagabend waren dort zweimal die Landungen und Abflüge wegen Drohnensichtungen ausgesetzt worden. Dutzende Flüge mussten gestrichen werden. Am Mittwochabend gab es einen solchen Vorfall dann auch am Flughafen in Hannover.