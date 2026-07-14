Im Ringen um neue Sparpläne bei VW rechnen Experten mit deutlich weniger harten Einschnitten als zuletzt berichtet. «Nach meiner Einschätzung wird es keine Werkschliessung - allerhöchsten Neckarsulm - geben», sagte Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf das Werk der VW-Tochter Audi in Neckarsulm. Volkswagen müsse in vernünftige Gespräche mit der IG Metall eintreten. «Dazu braucht es einen Moderator», so Dudenhöffer. Und schlägt den SPD-Ministerpräsidenten von Niedersachsen vor: «Am besten wäre Olaf Lies.»