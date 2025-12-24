Nach Angaben der Deutschen Flugsicherung kommt es im deutschen Luftraum zunehmend zu gefährlichen Begegnungen zwischen Drohnen und bemannten Flugzeugen. Im laufenden Jahr wurden laut DFS bis einschliesslich November bereits 208 gefährliche Behinderungen des Flugverkehrs durch die unbemannten Flugkörper registriert. Das sind deutlich mehr als die 149 Zwischenfälle im gleichen Zeitraum des Vorjahres./mba/DP/he