Nach Aussagen von Präsident Joseph Aoun hat der Libanon «keine andere Wahl als Verhandlungen» mit Israel einzugehen. In der Politik gebe es drei Werkzeuge - Diplomatie, Wirtschaft und Krieg. «Wenn uns der Krieg nirgendwohin führt, was tun wir dann?», zitierte ihn der Präsidentschaftspalast. Am Ende jeder Auseinandersetzung ständen stets Verhandlungen. Verhandelt werde nicht mit einem Freund oder Verbündeten, «sondern mit dem Feind», so Aoun. Er sprach sich zuletzt wiederholt für Verhandlungen mit Israel aus.