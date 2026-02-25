Dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban, der wegen der ausbleibenden Lieferungen Ukraine-Hilfen blockiert, empfahl er sich an Moskau zu wenden. «Russland zerstörte diese Pipeline mehrfach», sagte Selenskyj. Orban solle beim Kreml um eine Energiewaffenruhe ersuchen. «Es kann nicht sein, dass Russland etwas zerstört und die Ukraine es dann repariert.» Selenskyj hatte auch gesagt, dass russisches Öl, das zur Finanzierung des Kriegs dient, nichts auf dem europäischen Markt zu suchen habe.