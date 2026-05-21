Die DSM-Firmenich-Titel schlossen am Abend bei einem Kurs von 66,83 Franken und damit rund 6,4 Prozent über dem ersten Kurs von 62,80 Franken am Morgen. An der Euronext in Amsterdam gingen die Titel derweil bei 71,32 Euro aus dem Handel, was zum Vortagesschluss einem Anstieg von 5,3 Prozent entsprach.
Bei den Handelsvolumen lief die Schweizer Börse dem holländischen Handelsplatz den Rang ab: An der Börse SIX wechselten am ersten Handelstag rund 11,1 Millionen Aktien die Hand, an der Euronext wurden rund 5,2 Millionen Titel gehandelt.
Konkurrenz für Givaudan
DSM Firmenich entstand 2023 aus der Fusion des niederländischen Spezialchemiekonzerns DSM mit dem Genfer Duft- und Aromastoffhersteller Firmenich. Der Konzern beschäftigt rund 21'000 Mitarbeitende und erzielte 2025 im weitergeführten Geschäft einen Umsatz von rund 9 Milliarden Euro.
Strategisch fokussiert sich das Unternehmen heute deutlich stärker auf Duftstoffe, Beauty, Health und Nutrition, nachdem das margenschwächere Tierernährungsgeschäft veräussert wurde. Damit ähnelt DSM-Firmenich inzwischen strukturell stärker dem ebenfalls an der SIX kotierten Schweizer Branchenprimus Givaudan.
Neben Givaudan zählen auch Symrise und International Flavors & Fragrances zu den wichtigsten Konkurrenten. Die vier Unternehmen kontrollieren Schätzungen zufolge zusammen mehr als die Hälfte des weltweiten Duft- und Aromamarktes.
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(AWP)