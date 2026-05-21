Die DSM-Firmenich-Titel schlossen am Abend bei einem Kurs von 66,83 Franken und damit rund 6,4 Prozent über dem ersten Kurs von 62,80 Franken am Morgen. An der Euronext in Amsterdam gingen die Titel derweil bei 71,32 Euro aus dem Handel, was zum Vortagesschluss einem Anstieg von 5,3 Prozent entsprach.