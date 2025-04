Pictet übernimmt den Posten als Chief Legal, Risk and Compliance Officer zum 1. Mai, wie es in der Mitteilung vom Dienstag heisst. Sie ist seit 2015 Mitglied des Rechts-Teams des Unternehmens und verfüge insgesamt über 25 Erfahrung in Rechtsabteilungen in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien. Sie wird zudem Mitglied der Konzernleitung und direkt an CEO de Vreeze berichten.