Für das laufende Jahr peilt das Unternehmen nach seinem Konzernumbau nun ein organisches Umsatzwachstum im Bereich von 2 bis 4 Prozent an, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Zudem soll die bereinigte EBITDA-Marge im Bereich von 20 Prozent liegen. Die Cash-Konversionsrate soll bei 11 bis 12 Prozent liegen, für die mittelfristige Entwicklung werde dieses Ziel von über 10 auf nun 14 Prozent erhöht.
DSM-Firmenich stehe nach Abschluss der Fusion und dem Verkauf des Geschäfts für Tierernährung und -gesundheit auf einem deutlich stärkeren Fundament, um die finanzielle Entwicklung zu steigern, heisst es weiter.
Aktienrückkaufprogramm
Gleichzeitig startet das Unternehmen sein Anfang Februar angekündigtes Aktienrückkaufprogramm. Insgesamt sollen rund 9,7 Millionen Aktien oder 3,8 Prozent des ausstehenden Kapitals im Wert von rund 540 Millionen Euro zurückgekauft werden.
Dabei soll das ausstehende Kapital um 500 Millionen Euro gesenkt werden, die übrigen 40 Millionen würden zur Deckung der aktienbasierten Vergütungspläne verwendet. Das Programm dürfte zum Ende des dritten Quartals abgeschlossen sein.
dm/rw
(AWP)