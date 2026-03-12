Für das laufende Jahr peilt das Unternehmen nach seinem Konzernumbau nun ein organisches Umsatzwachstum im Bereich von 2 bis 4 Prozent an, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Zudem soll die bereinigte EBITDA-Marge im Bereich von 20 Prozent liegen. Die Cash-Konversionsrate soll bei 11 bis 12 Prozent liegen, für die mittelfristige Entwicklung werde dieses Ziel von über 10 auf nun 14 Prozent erhöht.