DSM-Firmenich will auch das Betriebskapital und die Lagerbestände durch die für das dritte Quartal geplante verlängerte Stilllegung der Vitamin-A- und E-Anlagen in Sisseln in der Schweiz reduzieren. All diese Massnahmen dürften zu Einsparungen von rund 200 Millionen Euro führen. Dazu sollen noch 350 Millionen Euro an Synergien aus der Fusion kommen, so das Management.