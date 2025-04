Der Umsatz von DSM-Firmenich stieg in den ersten drei Monaten 2025 um 7 Prozent auf 3,27 Milliarden Euro, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch hiess. Ohne Währungseinflüsse und Akquisitionseffekte, also organisch, legte der Umsatz mit 8 Prozent noch etwas stärker zu.