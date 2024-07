In einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP betonte CEO de Vreeze am Dienstagmorgen, dass er sich «zwei bis drei Jahre» Zeit gebe, um die Früchte der eingeleiteten Transformation zu ernten. Das bedeute aber auch, dass sich DSM-Firmenich in dieser Zeit darauf konzentriere, das Begonnene zu verankern und zu Ende zu führen, anstatt sich in neue Umstrukturierungen zu stürzen, so der Manager.