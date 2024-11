Darüber hinaus veräusserte das Unternehmen in Blockverkäufen weitere 10 Prozent der Robertet-Aktien zu gleichen Teilen an die Fonds Stratégique de Participations und Peugeot Invest. Zusätzlich wurden alle Investmentzertifikate, die etwa 5 Prozent des Robertet-Aktienkapitals repräsentieren, an diese beiden Investoren sowie an die Maubert-Familie verkauft.