Der Aromen- und Riechstoffkonzern DSM-Firmenich hat seine chinesische Tochterfirma Jiangshan Pharmaceutical verkauft. Die in der Herstellung von Vitamin C tätige Firma wurde von Jingjiang Cosfocus Health Technology Co. übernommen, wie DSM-Firmenich am Freitag mitteilte.

08.03.2024 08:39