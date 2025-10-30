Für das Gesamtjahr 2025 rechnet DSM-Firmenich nun mit einem bereinigten EBITDA von rund 2,3 Milliarden Euro. Das entspricht einem Zuwachs von rund 15 Prozent gegenüber 2024 auf vergleichbarer Basis, liegt aber leicht unter der bisherigen Prognose. Als Grund wird vor allem ein negativer Währungseffekt von rund 90 Millionen Euro genannt.