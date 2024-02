Nach einem Umsatzrekord im vergangenen Jahr peilt der Befestigungsspezialist Fischer trotz schwierigen Umfelds auch für 2024 Wachstum an. «Jedoch beeinträchtigen vor allem in Deutschland hohe Energiekosten und hohe bürokratische Hürden die Entwicklung», teilte die Unternehmensgruppe aus Waldachtal (Landkreis Freudenstadt) am Donnerstag mit. Im laufenden Jahr werde Fischer nur sehr vorsichtig investieren. «Dabei werden alle Investitionen in die Zukunft des Unternehmens vor allem im Ausland getätigt.» Zur Gruppe gehören 52 Landesgesellschaften in rund 40 Ländern. Zahlen zum Gewinn nennt der vor allem für seine Dübel bekannte Konzern nicht.

29.02.2024 06:26