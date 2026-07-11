Berichte: VW droht massiver Stellenabbau

Bei Volkswagen könnten laut «Manager Magazin» bis zu 100.000 Stellen weltweit wegfallen, doppelt so viele wie bisher geplant. Laut «Bild» könnten es sogar 120.000 sein. Vier Werken des VW-Konzerns in Deutschland droht den Berichten zufolge die Schliessung: Hannover, Emden, Zwickau und Neckarsulm. Genaue Details hat VW aber noch nicht genannt.