Der Reisedetailhändler Dufry hat den Zuschlag für eine neue Konzession am Vitoria Airport in Brasilien erhalten. Ein entsprechender Zehnjahresvertrag sei unterzeichnet worden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Demnach wird Dufry im Abflugbereich ein Geschäft mit einer Verkaufsfläche vom 350 Quadratmetern betreiben.

04.07.2023 07:20