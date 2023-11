Weitere Verbesserung in den Sommermonaten

Die positiven Trends im Reiseverkehr während der Sommermonate hätten alle Regionen erreicht, so Dufry. Am deutlichsten war das Umsatzplus auf pro-forma-Basis mit 45 Prozent in der Region Asien-Pazifik, am wenigsten ausgeprägt mit einem Zuwachs von 11 Prozent in der Region Nordamerika. In der grössten Region Europa, Mittlerer Osten und Asien legten die Verkäufe organisch um 12,3 Prozent zu.