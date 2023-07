Die Dufry-Tochter Hudson hat gemeinsam mit dem Modelabel "The House of LR&C" ein Geschäft am Flughafen Denver eröffnet. Das 500 Quadratmeter grosse Geschäft sei das erste des Labels an einem Flughafen, heisst es in einem Communiqué vom Mittwochabend.

19.07.2023 17:50