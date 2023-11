Der Düngerkonzern K+S sieht sich nach einer Stabilisierung der Kalipreise im wichtigen brasilianischen Markt auf Kurs zu seinen im Sommer gesenkten Jahreszielen. Die Nachfrage sei im Vergleich zum schwächeren zweiten Quartal gestiegen, sagte Konzernchef Burkhard Lohr in einem auf der K+S-Webseite am Dienstag veröffentlichen Interview. Dies habe den Preisen geholfen. Allerdings bleibt die Prognosespanne für den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) mit 600 bis 800 Millionen Euro trotz des fortgeschrittenen Jahresverlaufs gross, zumal nach neun Monaten bereits 550 Millionen Euro operatives Ergebnis zu Buche stehen. An der Börse kamen die Geschäftszahlen dennoch gut an. Die arg gebeutelte Aktie startete einen Erholungsversuch.

14.11.2023 10:52