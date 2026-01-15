Erster Schritt

Im Rahmen der Kraftwerksstrategie sollen laut Ministerium in einem ersten Schritt noch in diesem Jahr 12 Gigawatt (GW) neue steuerbare Kapazität ausgeschrieben werden. Von diesen 12 GW sollen 10 Gigawatt für Anlagen ausgeschrieben werden, die auch unter widrigen Bedingungen über einen längeren Zeitraum ununterbrochen Strom liefern können. Das sind vor allem neue Gaskraftwerke. Diese «Langfristkapazitäten» sollten spätestens im Jahr 2031 ihren Betrieb aufnehmen. Zwei Gigawatt sollen «technologieoffen» vergeben werden, zum Zuge kommen könnten etwa auch Speicher. Die Ausschreibungen im Jahr 2026 sollen in zwei bis drei Runden erfolgen, wie es aus dem Ministerium hiess.