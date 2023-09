Bei VW in Wolfsburg hat es eine Durchsuchung wegen des Vorwurfs überhöhter Betriebsratsgehälter gegeben. «Hintergrund sind Gehaltszahlungen an Betriebsratsmitglieder unter Verstoss gegen das Begünstigungsverbot des Betriebsverfassungsgesetzes», erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig auf Anfrage der dpa. In diesem Zusammenhang habe es am Dienstag mehrere Durchsuchungen gegeben. Zuvor hatte die «Wolfsburger Allgemeine» darüber berichtet.

27.09.2023 14:14