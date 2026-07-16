Mehrere Luxusmarken, darunter der Kaschmir-Spezialist Loro Piana, wurden in Italien vorübergehend unter gerichtliche Verwaltung gestellt, da Bedenken hinsichtlich der Arbeitsbedingungen bei den Zulieferern bestanden. Diese Massnahmen wurden alle aufgehoben, nachdem die Marken Anstrengungen unternommen hatten, ihre Lieferkette besser zu kontrollieren.