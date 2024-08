Der Sportartikelhersteller Puma blickt nach einem durchwachsenen Quartal etwas vorsichtiger aufs Gesamtjahr. So kappte das Unternehmen das obere Ende seiner Erwartungen und geht für 2024 von einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) zwischen 620 und 670 Millionen Euro, wie es in einer am Mittwoch in Herzogenaurach veröffentlichten Mitteilung hiess.