In der Kritik steht Telegram seit langem als undurchsichtig organisierte Plattform, auf der sich Verbrecher, darunter Terroristen, Drogendealer und Kriegstreiber, viel leichter als in anderen sozialen Netzwerken frei organisieren können. Durow hatte Russland schon vor Jahren verlassen, weil er sich weigerte mit den Behörden seiner Heimat zu kooperieren. Er berichtete in einem Interview über Avancen von Geheimdiensten etwa in den USA und beklagte einmal, dass er sich im Westen nicht frei fühle.