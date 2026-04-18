Den eigentlichen Elefanten im Raum - dass die USA mit dem Zollstreit und dem Krieg gegen Iran an der zunehmenden Destabilisierung der Welt Schuld tragen - sprachen weder die Schweizer Vertreter noch andere europäische Staaten direkt an. Hinter den Kulissen zeichnet sich aber ab, dass die USA global immer weniger Freunde haben.