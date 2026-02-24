Kritik an Ungarns Blockadehaltung

Von Geschlossenheit und Handlungsfähigkeit konnte an diesem Dienstag allerdings keine Rede sein. Dies wurde vor allem bei einem EU-Ministertreffen in Brüssel deutlich, wo eigentlich das neue 90-Milliarden-Euro-Darlehen für die Ukraine hätte finalisiert werden sollen. Ungarn warf der Ukraine dort erneut vor, aus politischen Gründen die Durchleitung von russischem Öl durch die Druschba-Pipeline zu blockieren und kündigte an, bis zur Wiederaufnahme des Betriebs keine EU-Entscheidungen zugunsten der Ukraine mitzutragen.