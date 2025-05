Die indischen Angriffe richteten sich auf mehrere Ziele in Pakistan und im pakistanisch kontrollierten Teil der Unruheregion Kaschmir. Sie sind eine Reaktion auf einen Terroranschlag in der Unruheregion am 22. April, bei dem nahe der Stadt Pahalgam 26 Menschen - vorwiegend indische Touristen - getötet wurden. Die Regierung in Neu-Delhi wirft Pakistan eine Beteiligung vor, Islamabad weist das zurück.