Israels Armee berichtete am Nachmittag, sie habe innerhalb von zehn Minuten in der libanesischen Hauptstadt Beirut, im Osten sowie im Süden des Nachbarlandes mehr als 100 Kommandozentralen und Militärstützpunkte der Hisbollah ins Visier genommen worden. Auch aus libanesischen Sicherheitskreisen hiess es, es habe mehr als 150 Angriffe gegeben, viele in Beirut.