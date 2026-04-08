Ungeachtet der Waffenruhe im Iran-Krieg greift Israel den Libanon weiterhin massiv an. Die Armee berichtete am Nachmittag vom «grössten koordinierten Angriff» seit dem Wiederaufflammen des Konflikts mit der Hisbollah Anfang März. Dabei seien mindestens 89 Menschen getötet und mehr als 700 verletzt worden, sagte ein Sprecher des libanesischen Gesundheitsministeriums. Demnach sind noch Menschen unter Trümmern nach Angriffen verschüttet. Auch aus einem Krankenhaus hiess es, die Klinik behandle eine grosse Zahl von Opfern.