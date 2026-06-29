Hitzewelle «mit extrem heisser und feuchter Luft»

Anschliessend habe sich vor allem im Westen eine Hitzewelle «mit extrem heisser und feuchter Luft aus südlichen Gefilden» etabliert, hiess es. Am Oberrhein habe es 8 bis 10 sehr heisse Tage mit einer Höchsttemperatur von 35 oder mehr Grad gegeben. «Am 27. wurde deutschlandweit an 46 Stationen die 40-Grad-Marke geknackt», schrieb der DWD mit Blick auf den Juni. Der deutschlandweite, vorläufige Allzeitrekord wurde demnach am 28. Juni in Neissemünde-Coschen (Brandenburg) mit 41,7 Grad gemessen. Auch in den Nächten sei es teils tropisch warm gewesen.