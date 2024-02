In einem von geopolitischen Konflikten und einer schwachen Weltkonjunktur geprägten Umfeld hätten sich die Kapitalmärkte insgesamt günstig entwickelt, bilanzierte Co-Chef Cornelius Riese in Frankfurt: «Dies gab uns als Kapitalsammelstelle in besonderem Masse Rückenwind.» Riese hatte Ende August für das Gesamtjahr ein Vorsteuerergebnis jenseits von 2,5 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Nun kletterte der Vorsteuergewinn zum Vorjahr um fast 42 Prozent, der Überschuss legte um 66,6 Prozent zu. Ohne die Neuberechnung der Zahlen für 2022 auf Basis neuer Bilanzierungsstandards wäre der Zuwachs noch grösser ausgefallen.