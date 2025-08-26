Deutliche Gewinnsteigerung

In den ersten sechs Monaten kletterte der Vorsteuergewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast ein Viertel auf rund 2,13 Milliarden Euro. Der Überschuss legte trotz höherer Steuerlast um knapp 20 Prozent auf fast 1,5 Milliarden Euro zu. Im Gesamtjahr 2024 hatte die DZ-Bank-Gruppe trotz deutlich gestiegener Vorsorge für mögliche Rückschläge die bisherigen Bestmarken aus dem Vorjahr übertroffen: Der Vorsteuergewinn stieg auf gut 3,3 Milliarden Euro, der Überschuss legte auf 2,39 Milliarden Euro zu.