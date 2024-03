An der Börse sorgten die Neuigkeiten für keine klare Reaktion. Der Kurs der Sixt-Stammaktie pendelte am Morgen zunächst um den Schlussstand vom Vorabend. Am Vormittag gehörte das Papier zuletzt mit einem Plus von rund 0,6 Prozent zu den Gewinnern im MDax , dem Index der mittelgrossen Werte. Seit dem Jahreswechsel hat die Aktie fast 14 Prozent eingebüsst.