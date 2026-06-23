Doch nach Jahren des Booms kommt das Wachstum bei E-Bikes zum Erliegen, so die Studie. «Europaweit entfielen 30 Prozent der verkauften Fahrräder auf E-Bikes und blieben damit auf dem Niveau des Vorjahres». Der deutsche E-Bike-Markt sei zwar noch nicht ganz gesättigt, aber reifer geworden, sagt Stefan Mohr, verantwortlich für das Sportbusiness bei EY-Parthenon. Es gebe Zeichen einer «leichten Marktsättigung».