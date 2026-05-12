Der Zoll prüft den Inhalt von Paketen unter anderem im Hinblick auf Produktpiraterie, Artenschutz oder verbotene Arzneimittel. Ausserdem ist er für die Erhebung der Einfuhrumsatzsteuern und Zollabgaben zuständig.
Der deutliche Anstieg der Warensendungen sei vor allem auf den E-Commerce-Boom - insbesondere durch die Versandhändler aus China - zurückzuführen. Um die steigenden Anforderungen an den Zoll zu bewältigen, werde er in diesem Jahr mit 1.500 zusätzlichen Kräften verstärkt, sagte Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD). Derzeit hat der Zoll bundesweit rund 49.000 Beschäftigte./bz/DP/mis
(AWP)