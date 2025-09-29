Eine Woche vor der Abstimmung über die Vorlage für die Einführung einer E-ID, die am Sonntag mit einem Anteil von 50,39 Prozent Ja-Stimmen vom Volk angenommen wurde, hatte die «NZZ am Sonntag» über eine Diskussion zur Zulässigkeit von Kampagnenspenden berichtet. Dabei ging es um die Zuwendung der Swisscom für die Ja-Kampagne: 30'000 Franken soll das Telekomunternehmen gespendet haben, wie die Zeitung mit Verweis auf die Plattform «Politikfinanzierung» der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK) schrieb.