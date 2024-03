In einer in Auftrag gegebenen Umfrage unter 1057 Inhaberinnen und Inhabern hätten 728 als grösstes Problem genannt, dass der Patient oder die Patientin in der Apotheke seien, aber das E-Rezept noch nicht. Hintergrund sei, dass viele Praxen noch mit einer «Stapelsignatur» arbeiteten, bei der E-Rezepte erst später und gebündelt für die Abgabe in der Apotheke freigegeben werden. Der Verband rief die Politik zum Gegensteuern auf.