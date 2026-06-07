Die ⁠Bundesregierung hatte vergangene Woche angedeutet, dass sich ein Fenster für direkte Gespräche mit Russlands Präsident Wladimir Putin öffne. ‌Hintergrund sei, dass Russland militärisch und ökonomisch in die Defensive gerate. Die E3 betonen, dass sie mit der Ukraine zusammen sowohl Abwehrraketen als auch weitreichende Angriffsraketen entwickeln werden. In der Bundesregierung ‌hatte es geheissen, dass man sich zunächst auf die Ziele von Verhandlungen mit ​Russland einigen solle. Erst dann könne darüber gesprochen werden, wer mit Moskau verhandeln solle - falls Putin überhaupt einlenke. Auf keinen Fall solle es einen deutschen Alleingang geben, die Ukraine müsse immer einbezogen sein. Die E3 haben diese Position ‌nun gemeinsam formuliert.