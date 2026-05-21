Der britische Billigflieger Easyjet wagt wegen hoher Kerosinpreise und später Buchungen weiterhin keine Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2025/26. Für das wichtige Sommerquartal von Juli bis September seien erst 40 Prozent der Tickets verkauft und damit drei Prozentpunkte weniger als vor einem Jahr, teilte die Rivalin von Ryanair und Eurowings am Donnerstag in Luton bei London mit. Die Last-Minute-Buchungen im Monat des Reisebeginns seien jedoch weiterhin stark. An der Börse ging es für die Easyjet-Aktie trotz aller Unsicherheit zunächst aufwärts, letztendlich konnte das Papier die Gewinne aber nicht halten.