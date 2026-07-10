Apollo will Easyjet zufolge 7,15 britische Pfund je Aktie bieten, damit liegen insgesamt 5,7 Milliarden Pfund auf dem Tisch. Wahlweise können Aktionäre Anteile an dem Apollo-Fonds erhalten, in dem Easyjet gehalten werden soll. Castlelake hatte zuletzt 6,90 Pfund je Papier geboten und das Easyjet-Management damit nach langem Ringen zunächst überzeugt. Die Gremien werteten das in Aussicht gestellte Apollo-Gebot aber nun als überlegen und würden es voraussichtlich auch offiziell empfehlen, hiess es von Easyjet in London.