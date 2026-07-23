An der Börse wurden die Neuigkeiten positiv aufgenommen, nachdem Bedenken wegen einer möglichen Änderung der Regeln die Easyjet-Aktie am Vortag um letztlich rund zwölf Prozent abwärts geschickt hatte. Auslöser war ein Bericht der Nachrichtenagentur Reuters, demzufolge die EU die Vorschriften für ausländische Beteiligungen an Fluggesellschaften überprüfen will. Bis Donnerstagmittag ging es für die Aktie nun wieder um mehr als fünf Prozent nach oben.