In den zwölf Monaten bis Ende September war der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um neun Prozent auf gut 10,1 Milliarden britische Pfund (rund 11,5 Mrd Euro) gesunken. Dies liegt im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Steuern erhöhte sich ebenfalls um neun Prozent auf 665 Millionen Pfund, was über den Markterwartungen liegt. Der Pauschalreiseanbieter Easyjet Holidays steuerte hier mit 250 Millionen Pfund mehr als ein Drittel bei. Nach Steuern verdiente Easyjet Basis 494 Millionen Pfund, gegenüber 452 Millionen ein Jahr zuvor.