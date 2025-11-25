Der britische Billigflieger Easyjet hat im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2024/25 bei anziehendem Erlös mehr verdient als im Jahr davor. An die Anteilseigner soll eine Dividende von 13,20 Pence je Aktie ausgeschüttet werden, wie die Airline am Dienstag in Luton bei London mitteilte. Für das Vorjahr gab es 12,10 Pence. Von Bloomberg befragte Experten hatten allerdings mit einer etwas höheren Dividende gerechnet. Die Aktie gab in den ersten Handelsminuten leicht nach.