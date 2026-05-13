Dies teilte die Firma am Mittwoch auf ihrer Homepage mit. Buchungen seien zwar weiter möglich. «Allerdings müssen Reisen, die auf ebookers zwischen dem 12. Juni 2026 und dem 2. September 2026 gebucht werden, bis und mit dem 1. November 2026 abgeschlossen sein. Dies betrifft alle Reiseangebote, einschliesslich Hotels, Flüge, Mietwagen, Reisepakete und Aktivitäten», schrieb Ebookers. Zuerst hat der «Blick» online über das Aus von Ebookers in der Schweiz berichtet.