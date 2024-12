Ziel der Zusammenarbeit ist es gemäss dem Communiqué, Schwyz, Muotathal, Lauerz, Sattel, Steinen, Morschach Dorf, Oberiberg und Unteriberg bis in die Wohnungen an das Glasfasernetz anzuschliessen. Illgau ist seit 2020 an das Glasfasernetz angeschlossen.