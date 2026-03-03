Denkbar ist auch, dass ISAC in ein Leit- und Warnsystem eingebunden wird, etwa wenn Menschenmassen nach einem Fussballspiel auf einen Bahnsteig strömen und ein Teil von ihnen besser umgeleitet werden soll zu einem anderen Bahnsteig oder zur Busstation. Solche Aufgaben könnten zwar auch Sensoren oder Kameras meistern - über das Handynetz wäre es aber womöglich einfacher, günstiger und besser. Das heutige Mobilfunknetz werde in einen hochpräzisen smarten Sensor verwandelt, heisst es von Vodafone.